Coordinación para evento provincial del inicio curso escolar 2025-2026

En Encrucijada se realizó la Coordinación para la realización del evento provincial que dará inicio al nuevo curso escolar 2025-2026 en Villa Clara.

En la cita estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido y el Poder Popular en el municipio, así como la dirección Provincial de Educación en Villa Clara y directivos del INDER y el Ministerio de Cultura, entre otras entidades.

El evento se realizará el próximo día 1 de septiembre en el Museo del trabajador Agroindustrial Azucarero del Consejo Popular Abel Santamaría Cuadrado. A decir de la Doctora en Ciencias Yamilet Herrera Alfonso, directora general de Educación en Villa Clara, este debe ser un programa distinto y donde los protagonistas serán los estudiantes. Además se reconocerá entre ellos a los que han tenido resultados relevantes en la Educación, las diferentes manifestaciones de la Cultura y el Deporte en el año.

Según Yumilaidy Linares Peralta, jefa del departamento de Actividades de la Dirección Provincial de Educación, se trata de un encuentro donde existirá una estrecha interrelación entre el público y los pequeños artistas que animarán la jornada.

En el encuentro además se rendirá tributo a los combatientes del Moncada: Fidel Castro Ruz, Comandante en Jefe de la Revolución cubana, a los hermanos Haydée y Abel Santamaría Cuadrado, hijos ilustres del pueblo encrucijadense y a Boris Luis Santa Coloma, asesinado por la tiranía tras el combate y cuyo nombre lleva la Escuela Primaria del Consejo.