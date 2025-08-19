Celebran en Camajuaní aniversario de la FMC

En el municipio de Camajuaní, representantes de diversas instituciones y organizaciones de masas acompañaron a las féminas villaclareñas para celebrar el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas. El encuentro contó con la presencia de Susely Morfa, primera Secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxys Yanet Sánchez, gobernadora del territorio.

Se rindió homenaje a Vilma Espín y al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, figuras clave en la lucha por los derechos de las mujeres en Cuba.

En este espacio, las villaclareñas reafirmaron su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, subrayando la unidad y determinación de las mujeres villaclareñas en su papel activo en el desarrollo social y político del país.