Cabalgando con la historia y sus protagonistas

Como parte del programa de actividades por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, y próximo al aniversario 65 de la FMC la tertulia ¨Cabalgando con la Historia¨ estuvo dedicada a Fidel Castro y a la mujer cubana.

El monumento a la Acción contra el Tren blindado, hecho que significó el desplome de la tiranía batistiana en el centro de Cuba en diciembre de 1958, fue el escenario para acoger la tertulia, ¨Cabalgando con la Historia¨ donde se evocó también la figura de Ernesto Che Guevara.

Con la presencia de féminas de la Region Militar Villa Clara, representantes de varias organizaciones políticas y de masas y de combatientes de la Revolución, la jornada transcurrió entre canciones, poesías y un conversatorio con la investigadora e historiadora local Aremys Hurtado Tandrón, quien dialogó sobre la situación de la mujer antes del 1 de enero de 1959.

Auspiciado por el Centro Provincial del Libro, el Sectorial Municipal de Cultura en Santa Clara y la Asociación de Combatientes de la Revolución, el encuentro fue espacio para lanzar el programa de actividades por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe y el vicentenario de la patriota santaclareña Carolina Rodruíguez .

Cabalgando con la Historia, próxima a cumplir una década de creada por iniciativa del teniente coronel de la reserva Santos Armando Borrell, escritor y compositor musical, y con una frecuencia mensual, constituye un espacio para acercar la historia y sus protagonistas a las nuevas generaciones.