Constatan funcionamiento de feria agropecuaria en Santa Clara
✍🏻📸 Oscar Salabarría/CMHW
Susely Morfa, integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, intercambiaron con los santaclareños en la feria agropecuaria al amanecer de este domingo.
Al recorrer una de las avenidas principales del reparto José Martí, las máximas autoridades de la provincia constataron la organización de la feria y el uso de las pasarelas de pago, así como la variedad de las ofertas y los precios de productos muy demandados por los cubanos.
«Muchas felicidades, muchas felicidades», dijeron varias abuelas desde un edificio cercano. «Mira a Susely, está aquí», comentaron. «A la gobernadora ya la conocíamos, pero a usted no, muy contentas de tenerla aquí», coincidieron.
«Estamos guapeando», dijo la secretaria al dialogar con las vecinas del Reparto José Martí, donde está a punto de concluir la construcción de un centro poliservicios que incluirá comercios y oficinas de trámites.
Publicar comentario