Gestores bancarios acercan microcrédito a emprendedores villaclareños

Y. Crecencio Galañena León | Fotos: cortesía de los entrevistados

Una red de gestores del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Santa Clara recorre diariamente calles y negocios para acercar el microcrédito Crece a los emprendedores de la urbe, en una modalidad que apuesta por llevar el banco hasta el cliente, y reduce significativamente los trámites y tiempos de aprobación.

Kevin Santiago Macías Galindo, especialista de la sucursal 4312 de la entidad, declaró a la ACN que su labor principal consiste en establecer el contacto directo entre los actores económicos y la institución financiera, la cual continúa siendo la única en el territorio habilitada para la ejecución de este producto en su fase piloto.

«Hago las promociones, contacto con el cliente, informo sobre los requisitos que exige Crece y las posibilidades que puede dar; el proyecto se mueve a través de nosotros, porque somos los que vamos hacia los negocios», explicó.

Detalló, además, que el único momento en que el cliente debe acudir al banco es para firmar el contrato; «incluso para aclarar dudas no tienen que venir, porque obtienen nuestros números de teléfono, nos escriben personalmente y les podemos aclarar; es todo el tiempo a favor del cliente».

El proceso, dijo, incluye visitas al local del negocio, entrevista, evaluación, recogida de documentación y gestión interna, con un tiempo de respuesta que no supera los siete días.

Esther Lidia Machado Chaviano, dueña del emprendimiento Bajo la Ceiba, especializado en la cata y comercialización de vinos, valoró positivamente el acompañamiento recibido.

«Los muchachos que estaban haciendo la promoción vinieron, nos explicaron cómo funcionaba el monto de pago y la importancia de no atrasarse; tener el banco en el negocio, que nos asesoren y aclaren las dudas, ofrece una gran tranquilidad sobre todo cuando uno está empezando», comentó.

El proceso de captación incluye también herramientas tecnológicas como un código QR que contiene toda la información del producto y se deja en los negocios visitados, señaló Macías Galindo.

«Con esto más toda la información que les brinda el gestor que llega al negocio, por ahí vamos captando los clientes; muchos también se han acercado al banco a partir del levantamiento y la promoción que hemos realizado», señaló Zoila Esther Boada Martínez, gerente de negocio de la sucursal.

La funcionaria informó que también aplican una herramienta de cooperación alemana que permite elaborar un estado financiero completo del negocio, lo que organiza al cliente y constituye una garantía adicional; «tenemos clientes que han estado muy contentos con esa herramienta porque les organiza muy bien la gestión del negocio».

Diseñado con la asistencia técnica de la Fundación de las Cajas de Ahorro Alemana y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el microcrédito Crece representa una innovación en el sistema bancario cubano al priorizar la confianza y la responsabilidad compartida sobre las garantías tradicionales.

El Banco Popular de Ahorro de Villa Clara, con más de cuatro décadas de experiencia y presencia en sus 13 municipios, ha sido reconocido por la entrega del sello 65 aniversario de la Batalla de Santa Clara a sus trabajadores con trayectoria excepcional, quienes enfrentan desafíos diarios para mantener con decoro los servicios en la provincia.