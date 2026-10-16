Constata Pardo Guerra preparación defensiva e histórica en Caibarién

El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, evaluó hoy en este municipio costero la preparación de los órganos de dirección para situaciones de contingencia y visitó la escuela primaria Fructuoso Rodríguez, otrora cuartel de la tiranía batistiana liberado bajo su mando durante la gesta insurreccional de 1958.

Acompañado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la demarcación, Odelvis Luis Vázquez, y por mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, el también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular dialogó con alumnos y maestros del centro educacional acerca de la trascendencia de preservar los espacios vinculados a la memoria patria.

Frente a pioneros y docentes, el combatiente rememoró las acciones bélicas del 26 de diciembre de 1958 cuando, con apenas 19 años de edad y bajo el seudónimo militar de Capitán Guile, encabezó a los guerrilleros del Ejército Rebelde que rindieron la plaza enemiga para otorgar la libertad definitiva a la Villa Blanca.

Asimismo subrayó la vigencia del principio humanista preconizado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de transformar los antiguos bastiones represivos en instituciones dedicadas a la enseñanza infantil y a la formación cívica de las nuevas generaciones.

Posteriormente examinó junto a las autoridades del Consejo de Defensa Municipal y los representantes de una zona de defensa urbana los planes de mitigación de vulnerabilidades y los aseguramientos requeridos para salvaguardar la población y la infraestructura socioeconómica ante posibles eventos meteorológicos.