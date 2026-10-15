Premio a una institución que irradia cultura

El premio a la Casa de cultura Luis Jorge León del municipio de Quemado de Güines, como institución de su tipo más destacada del país, habla por sí solo del quehacer por la cultura y para la cultura.

El colectivo que realza en el año 2025 por su compromiso con las necesidades socioculturales del territorio, la sostenibilidad de la programación cultural con diversas propuestas y espacios caracterizados, ostenta disímiles premios nacionales e internacionales gracias a un movimiento de artistas y aficionados que irradia arte y cultura en el territorio.

A propósito de la jornada de la cultura cubana, la emblemática institución se vistió de galas con la entrega del premio por parte de Roberto Manso Regalado, director provincial del Sistema de Casas de Cultura en la provincia Villa Clara.

Lo más representativo es su movimiento artístico y cultural que nace desde los cinco consejos populares del municipio con el quehacer de artistas y aficionados, quienes mostraron sus mejores exponentes con la presentación de un pasacalle donde desfilaron unidades artísticas, proyectos de teatro, grupos danzarios, aficionados, instructores de arte e integrantes del taller Wilfredo Lam de artes plásticas.

En el marco del aniversario 48 del Sistema nacional de Casas de Cultura, el premio a la institución en el municipio de Quemado de Güines es incentivo para seguir tejiendo puentes de amor y felicidad con la magia del buen arte.