Conmemoran en Santa Clara aniversario 68 del Frente Las Villas

A los heroicos combatientes del frente Las Villas en su 68 aniversario, el tributo y el respeto en el mausoleo donde reposan sus restos en Santa Clara.

Aquí, en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, el homenaje al jefe argentino-cubano, a quien se le unieron en el Escambray para alcanzar el triunfo definitivo de enero de 1959.

Con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del consejo de defensa provincial en Villa Clara y una representación de jefes y oficiales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las rosas blancas para el Comandante Ramiro Valdés, hijo ilustre de esta tierra, líder de esta tropa de bravos guerreros que junto a él encontraron aquí su descanso eterno.

En el mausoleo frente las Villas, que celebra este octubre el 27 aniversario de su fundación, la continuidad en los uniformes de los jóvenes Camilitos, esos que cuidan la obra de aquellos que cayeron por el sueño de soberanía y Revolución.