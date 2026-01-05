Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir agresión de Estados Unidos contra Venezuela
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para discutir la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
En la reunión participan los miembros del Consejo, así como varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, México, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Colombia y Panamá.
En la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la subsecretaria general Rosemary DiCarlo leyó un comunicado en nombre del secretario general António Guterres.
Guterres afirma que está “profundamente preocupado porque no se han respetado las normas del derecho internacional” en relación con las acciones de EE.UU. en Venezuela.
El comunicado señala:
“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que esto puede sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados”.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó de bandidaje la agresión de EE.UU. en Venezuela y llamó a liberar a Nicolás Maduro. Asimismo, expresó el apoyo de Moscú a las autoridades venezolanas.
Nebenzia indicó que “no hay ni puede haber justificación alguna para el crimen cometido cínicamente por Estados Unidos en Caracas” y expresó la condena de este acto de agresión que “viola todas las normas jurídicas internacionales”.
Por su parte, Jeffrey Sachs, uno de los principales asesores de la ONU, recordó este lunes las intervenciones de EE.UU. durante la reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión militar de Washington contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
“Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y manipulación política para provocar un cambio de régimen en otros países”, declaró Sachs durante su discurso, citando 70 intentos de cambios de régimen entre 1947 y 1989.
Representante de Venezuela: “Ataque armado ilegitimo, carente de toda justificación jurídica”
El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este lunes que el “ataque armado ilegítimo” perpetrado el fin de semana contra el territorio venezolano por parte de EE.UU., es “carente de justificación jurídica”.
El diplomático venezolano, que intervino durante la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por la agresión de EE.UU. contra Venezuela y el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, señaló que el pasado 3 de enero de 2026 se ha convertido en “una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela sino para el sistema internacional en su conjunto”, porque ese día, el país suramericano “fue objeto de un ataque armado ilegitimo, carente de toda justificación jurídica”.
El representante venezolano ante la ONU indicó que la agresión estadounidense incluyó bombardeos a su territorio, pérdida de vidas civiles y militares, destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, y de la Primera Dama.
