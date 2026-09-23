Presidente iraní rechaza declaraciones de Trump en la ONU y denuncia ataques terroristas de EEUU e Israel

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, denunció los ataques terroristas de Estados Unidos e Israel y rechazó las acusaciones de ser un Estado terrorista.

En su discurso, el presidente iraní mencionó el asesinato sin fundamento jurídico del líder supremo de Irán y el bombardeo de una escuela en Irán, donde niños inocentes perdieron la vida bajo las bombas. Estas armas, según el presidente, fueron utilizadas por Estados Unidos e Israel. En la ciudad de Lamer, un centro deportivo donde jugaban niños fue atacado con armas de múltiples ojivas, convirtiendo a estos niños en mártires.

El presidente iraní enfatizó que Irán no ha hecho más que defenderse ante los ataques cobardes y que su pueblo inocente ha sido el blanco de estas agresiones. A pesar de los ataques con tecnología avanzada y sistemas de armas modernos, el pueblo iraní ha mantenido su firmeza y no ha bajado la cabeza. Aunque han sido golpeados, no se han arrodillado ni han respondido atacando a civiles.

En contraste, Estados Unidos e Israel han tomado como blanco universidades, centros sanitarios y escuelas iraníes, lo que demuestra la naturaleza terrorista de sus acciones.

La intervención del mandatario iraní se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara ante el pleno de las Naciones Unidas que se encuentra ante la decisión de un pacto o “aniquilar” a la nación persa.

Durante su discurso, el inquilino de la Casa Blanca cuestionó la posibilidad de un acuerdo que permita la reconstrucción de Irán o su destrucción total, desestimando además los informes sobre el agotamiento de las reservas de municiones de Washington y defendiendo la capacidad bélica de su Administración.

En respuesta a estas declaraciones, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán emitió un comunicado advirtiendo a Estados Unidos y al régimen sionista que se encuentran “plenamente preparados para infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores”. Las autoridades militares iraníes señalaron que la retórica de Trump busca justificar sus acciones de agresión y responder a propaganda de consumo interno de cara a los próximos comicios legislativos en su país.

Las palabras del mandatario estadounidense la ONU se da en el contexto de la guerra no provocada iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, el cual cumple siete meses sin haber alcanzado los objetivos declarados por Washington ni un acuerdo nuclear. Asimismo, la confrontación ha generado afectaciones al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y presiones económicas globales por el incremento en los precios del combustible.

La semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, presidida por Khalilur Rahman, reúne del 22 al 28 de septiembre a líderes internacionales para debatir sobre la paz, la seguridad y la cooperación internacional.

(Con información de teleSur)