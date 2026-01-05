Venezuela rinde homenaje a cubanos caídos en criminal ataque de Estados Unidos

La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en la madrugada del sábado, mientras cumplían su deber, durante el criminal e ilegal ataque de EE.UU., que bombardeó zonas de Caracas y otras localidades y secuestró al presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber», declara un comunicado del Gobierno venezolano emitido en la noche de este domingo.

Señala que los combatientes cubanos “actuaban en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional».

Destaca que “su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional».

El comunicado refiere que “el pueblo y el Gobierno Bolivariano de Venezuela expresan su más profunda solidaridad con el Gobierno Revolucionario de Cuba y agradecen al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, por su acompañamiento y firmeza solidaria».

A la par, extienden “un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones».