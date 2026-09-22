Cuba abandona plenario en ONU ante calumnias de Trump

✍️📷 Prensa Latina

La delegación de Cuba abandonó hoy el plenario de la Asamblea General de la ONU ante las calumnias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el país caribeño durante su discurso.

Trump, quien sobrepasó el tiempo de 15 minutos destinado a los oradores en el podio en la jornada inaugural del Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicó buena parte de su intervención a resaltar los presuntos logros de su administración y hablar del poderío de militar de Estados Unidos.

Minutos después del llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de ejercer el poder en el mundo por el derecho, la paz, y no por la fuerza, Trump recalcó que no dudará en utilizarla si Estados Unidos percibe una amenaza.

Al hablar del hemisferio occidental y del mapa que ha cambiado, Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al país distante unas 90 millas de Estados Unidos.

Según Trump Cuba «está fracasando como nunca antes y acabará cayendo», a lo que en una publicación inmediata en la red social X respondió el canciller Bruno Rodríguez Parrilla: “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”.

Advirtió que “ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”.

“Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país”, reiteró Rodríguez Parrilla, quien subrayó que “el bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz”.

En la propia plataforma de Internet, el canciller cubano agradeció la intervención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva -primer orador del Debate General- «por denunciar el castigo colectivo al que está siendo sometido el pueblo de Cuba, mediante un bloqueo económico y energético ilegal del gobierno de EEUU».

Lula expresó a su turno en el podio que «en Cuba, el mundo observa con horror cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo ilegal».

Y añadió que «no delegaremos en terceros defender nuestras fronteras y garantizar a nuestra población el derecho a vivir sin miedo. No necesitamos portaaviones que vigilen nuestras aguas. Necesitamos cooperación para frenar el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen organizado».