China exige en la ONU el fin inmediato del bloqueo y las sanciones de EE.UU. contra Cuba

Durante su intervención este sábado en el debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el vicepresidente de China, Han Zheng, abogó por el levantamiento del bloqueo de más de seis décadas y las sanciones adicionales recientes impuestas por Washington contra Cuba, sin mencionar a Estados Unidos por su nombre en sus declaraciones.

“China insta a los países pertinentes a poner fin de inmediato a las amenazas del uso de la fuerza contra Cuba y a levantar inmediatamente y por completo el bloqueo y las sanciones contra el país”, manifestó el representante chino.

La declaración se produce en un contexto de grave crisis energética en Cuba, agudizada tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Tras la operación, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más petróleo ni fondos procedentes de Caracas y, el 29 de enero, anunció aranceles adicionales contra los países que suministraran crudo a la isla.

Estas medidas han agravado la escasez de combustible en Cuba, provocando prolongados apagones y afectando sectores esenciales como el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

China, junto con Vietnam, Brasil y México, condenó el embargo mientras el presidente Donald Trump acusó a Cuba de ser un “Estado fallido”. Pekín reiteró su apoyo al orden internacional y llamó a fortalecer la cooperación global.

(Con información de Hispan TV)