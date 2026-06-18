Consejo de defensa en Quemado de Guines toca con la mano prioridades comunitarias

La alianza del Consejo de Defensa Municipal con las zonas de defensa más distantes del municipio de Quemado de Guines refuerza la atención a problemáticas locales.

Así se vivió está semana en la comunidad costera de Carahatas, durante el recorrido del Consejo de defensa municipal, su presidenta Yolisel Garmendia Lombera, evaluó junto a representantes de la zona de defensa la difícil situación del abasto de agua y las acciones que se acometen para ejecutar 700 metro de conductora para trasladar el vital líquido desde un pozo enclavado en el poblado del Conde hasta la zona costera.Prioridad comunitaria que ya cuenta con el apoyo de la entidad de Acueducto y Alcantarillado.

En el intercambio, que además reforzó la preparación de la zona de defensa y sus grupos de trabajo, de igual forma se puntualizaron acciones conjuntas con entidades productoras para revertir la problemática con la distribución alimentos a la placita local, para lo cual se organizó un programa de trabajo encaminado a lograr involucrar a las unidades productoras cercanas del poblado. Teniendo en cuenta la difícil situación que presentan los asentamientos poblacionales más distantes del municipio la presidenta del consejo de defensa municipal reiteró la importancia de priorizar la elaboración de alimentos de línea económica en la comunidad, resolver asuntos puntuales para garantizar el de traslado de enfermos hacia las áreas de salud, así como la higienización de la comunidad y la limpieza y acondicionamiento del área baño de la playita, sitio que frecuentan los Quemadenses en el verano.