Conmemoraron en Camajuaní aniversario 42 del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia

Por los resultados en los principales indicadores de salud del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, el municipio Camajuaní resultó sede del acto provincial por el aniversario 42 de este modelo de medicina familiar, fundado por Fidel.

Desde que surgió el Programa se convirtió en la piedra angular del Sistema de Salud en Cuba, como lo ideara el líder histórico de la Revolución, para situar al individuo y a la comunidad en el centro de la atención primaria.

Al centenario del Comandante y a los jóvenes se dedicó el acto provincial en conmemoración a la efeméride, donde se patentizó en voz de la Doctora Tania Cecilia Casanova Arencibia, Jefa del Departamento de Atención Primaria en Villa Clara, el respaldo de los trabajadores de batas blancas al hermano pueblo de Venezuela, a propósito de la agresión militar del gobierno de los Estados Unidos a la República Bolivariana. Al tiempo que destacó los desafíos del Programa para este año, a partir del desarrollo en constante perfeccionamiento que permita incrementar la capacidad resolutiva en la atención primaria.

Durante la conmemoración presidida por la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y Noel Chinea, Vicegobernador en la provincia, se agasajaron a jubilados fundadores del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia y a trabajadores con una labor destacada en el sector así como policlínicos docentes con un desempeño relevante y a Camajuaní como municipio más integral.