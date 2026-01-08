Homenaje a Silvio Rodríguez marcó el inicio del Festival de Trovadores Longina en su trigésima edición

Con una jornada inaugural celebrada ayer, dio comienzo en Santa Clara la trigésima edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona. Este año, el prestigioso evento rinde homenaje al emblemático trovador cubano Silvio Rodríguez y cuenta con la participación de una amplia nómina de artistas nacionales e internacionales.

La apertura de actividades incluyó, según se informó en el perfil oficial del festival en Facebook, la inauguración de la exposición fotográfica “Carto”, obra del artista Kaloian Santos, en la Galería Pórtico de la capital provincial. Posteriormente, en horas de la noche, el concierto inaugural tuvo lugar en el teatro de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas –institución reconocida como cuna de proyectos trovadorescos– a cargo del cubano Adrián Berazaín, Nelson Valdés, El Kikirí de Cisneros y el músico venezolano Ernesto Luis.

Organizado por instituciones como la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el festival se extenderá hasta el próximo domingo 11 de enero con una programación diversa que ocupará varios espacios culturales de Santa Clara y se extenderá también a los municipios de Manicaragua, Santo Domingo y Caibarién.

Uno de los momentos más esperados será el conversatorio con el homenajeado, Silvio Rodríguez, previsto para este sábado en la Biblioteca Provincial Martí, donde se abordarán temas como música, poesía y creación artística.

El cartel musical reúne a figuras consagradas de la trova cubana. El jueves, el centro cultural El Mejunje acogerá un recital de Amaury Pérez Vidal –reciente ganador del Premio Nacional de Música 2025– junto a Abel Acosta. También se presentarán Tony Ávila, Marta Campos, Rey Montalvo y Lucía Travieso, entre otros.

La representación internacional estará compuesta por Ella Trova (Colombia), Xóchitl Ramos y Darío Parga (México), Anita Tripodi Paz (Argentina) y Tobias Thiele (Alemania).

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, destacó en Facebook el carácter especial del Longina, definiéndolo como un encuentro que “tiene un corazón especial” y augurando una experiencia artística donde “la belleza esté en todas partes” durante los próximos días.

El festival, que rinde homenaje permanente al compositor Manuel Corona Raimundo (Caibarién, 1880 – La Habana, 1950), mantiene entre sus tradiciones una peregrinación a su tumba en Caibarién, consolidando así a Santa Clara como la capital de la trova cubana durante estos primeros días de enero.

(Con información de la ACN)