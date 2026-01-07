Discuten Plan de la economía 2026 en Encrucijada

En la Asamblea Municipal del Poder Popular, los delegados de Encrucijada, discutieron el Plan de la economía y los aportes al presupuesto del Estado para el nuevo año 2026

Terminó el año 2025 y se inicia el 2026 y los encrucijadenses a través de su Asamblea Municipal del Poder Popular, el Órgano superior de la autoridad del Estado en su territorio, discutieron el presupuesto diseñado para este nuevo año, en el que se valoró los efectos nocivos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país, los nuevos esquemas de autofinanciamiento en divisas, y el apoyo a los principales sectores generadores de ingresos futuros sin olvidar el humanismo que siempre nos ha caracterizado.

El delegado Javier Pérez Romero, se refirió a la prontitud que se necesita para usar el Presupuesto.“A veces en los recorridos que hacemos por los Consejos Populares, encontramos a las personas vulnerables y se necesita más agilidad para nosotros podemos atender esos casos y tramitar esa ayuda”

Los delegados tuvieron en cuenta además la influencia de la economía del municipio en los planes de Villa Clara, la difícil situación económica que enfrenta el país y que Encrucijada es un municipio netamente agropecuario, por lo que estas producciones continúan siendo la base del Plan de la economía 2026, a la vez que también existen un grupo de industrias importantes que influyen en este.

Juan Andrés Alvelo Valdez, delegado del Consejo Popular “Emilio Córdova”, destacó la necesidad de la búsqueda de nuevas fuentes de producción: “Nuestro municipio es bendito en ese sentido, lo que permite la búsqueda de producciones nuevas que contribuirían a nuestro desarrollo futuro y en elevar la calidad de vida de nuestro pueblo

La adaptación a las nuevas condiciones, entre ellas el déficit de combustible y otros insumos y la bancarización fueron parte de los análisis de una jornada en que se plantearon estrategias de desarrollo económico y social, la búsqueda de vías de solución para las actuales condiciones y el desarrollo de los programas sociales que benefician directamente al pueblo.