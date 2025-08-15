Condecoran a mujeres destacadas en Villa Clara

✍🏻Dalia Reyes Perera CMHW

Este viernes, en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí de Villa Clara, tuvo lugar el acto de condecoración a mujeres destacadas, en ocasión del advenimiento del aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; y Mayelin Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en el territorio, encabezaron el reconocimiento.

Las condecoradas han tenido una actividad relevante en diferentes esferas de la economía, la sociedad y en su quehacer en la organización femenina.

Entre las féminas reconocidas figura la periodista villaclareña Dalia Reyes Perera, Maestra de Radialistas, con 40 años de labor en la profesión.

En esta ocasión se entregaron las Distinciones 23 de agosto y el Sello 65 aniversario.