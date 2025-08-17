Realizan jornada de trabajo voluntario este domingo en en Villa Clara

Una jornada de trabajo voluntario en saludo al aniversario 65 de la FMC se realizó este domingo en Villa Clara con la participación de las diferentes organizaciones políticas y de masas de la provincia.

Con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, la jornada productiva se desarrolló en áreas de la UBPC Camilo Cienfuegos, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Azucarera Héctor Rodríguez Hernández, ubicada en la comunidad Sitiecito del municipio de Sagua la Grande.

Las labores estuvieron dedicadas a apoyar la siembra de caña para la campaña de frío correspondiente al segundo semestre del año.

Florentino Peraza García, presidente de la UBPC subrayó que el propósito de la campaña de frío es sembrar 27.4 hectáreas, cifra superior a la de la campaña de primavera, que fue de 18 hectáreas.

A los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Azucarera se unieron representantes y miembros de las organización políticas y de masas de la provincia y de manera especial de la FMC, que el próximo 23 de agosto celebra su aniversario 65 de su fundación por Vilma Espín.

En esta ocasión Mayelin Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en Villa Clara, resaltó el papel de la mujer villaclareña en las tareas de la Revolución y de manera especial en tiempos difíciles.

La jornada productiva vinculada a la producción de alimentos y a la siembra de caña se extendió a todos los municipios de la provincia.