Ministra de Educación recorre centros educativos en Villa Clara para evaluar preparativos del curso escolar

✍🏻 Aimée Díaz Quesada

La Ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo, junto a los viceministros y autoridades de educación en la provincia, realizó un recorrido por varias instituciones educativas de Villa Clara como parte del proceso de acompañamiento a los preparativos del próximo curso escolar.

La visita incluyó evaluaciones sobre infraestructura, condiciones higiénico-sanitarias, base material de estudio y la implementación de tecnologías en los centros.

El primer punto del recorrido fue la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, con una matrícula actual de 934 estudiantes. La Ministra visitó el aula tecnológica especializada, el laboratorio de inglés, el comedor, los dormitorios y la posta médica del centro.

Entre los temas abordados destacan:

– Un proyecto para la instalación de paneles solares, en línea con la estrategia de eficiencia energética.

– La necesidad de garantizar los agentes de protección de la escuela.

– El mantenimiento de los equipos tecnológicos y su adaptación a las condiciones del centro.

Trujillo enfatizó en la implementación de tecnologías educativas adaptadas a las realidades de cada institución, para fortalecer el proceso de enseñanza.

El recorrido continuó en la Escuela Primaria «1ro de Mayo». En este centro, la Ministra verificó el alistamiento de la base material de estudio y la completitud de la plantilla docente. Destacó la importancia de la superación profesional de los educadores para garantizar la calidad del proceso educativo.

De igual forma, se visitó el Círculo Infantil Pequeños Guerrilleros, con capacidad para 20 niños. Este círculo infantil fue evaluado en cuanto a infraestructura, higiene y condiciones para la cocción de alimentos, entre otros aspectos. La Ministra insistió en la necesidad de mantener estándares óptimos para el cuidado de los menores.

En la EMI Batalla de Santa Clara, el objetivo de la visita fue fortalecer los vínculos entre el sector productivo y la educación, en busca de sinergias que beneficien la formación técnica y profesional.

El recorrido concluyó en la Casita Infantil «Futuros Constructores», donde se examinaron las condiciones de aseguramiento material para los niños.

La Ministra recalcó que este recorrido busca evaluar el aseguramiento material y organizativo de las escuelas, así como la contextualización de las estrategias del MINED en cada nivel educativo. Durante las visitas, Trujillo y Alexander Manso Díaz sostuvieron intercambios con trabajadores, escuchando sus inquietudes y reconociendo su labor.