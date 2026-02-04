Compromiso sindical y gestión local como motor del comercio villaclareño

✍🏻📸 Henry Omar Pérez /ACN

Si el mayor percápita comercial del país es el número que corona el esfuerzo de Villa Clara, la historia detrás de esa cifra la escriben diariamente la disciplina de sus trabajadores y la inventiva de su gestión local.

Lea también: El comercio villaclareño y su aporte entre luces y sombras (+ Fotos)

Tras el reconocimiento nacional obtenido por la provincia, los protagonistas del sector destacan que su fuerza no reside solo en cumplir planes, sino en la capacidad de crear soluciones y servir con sentido de comunidad, incluso ante obstáculos.

Yulian León Rondón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, en declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias puso el acento en este compromiso colectivo.

El compromiso sindical se traduce en respaldo a cada tarea, afirmó, citando ejemplos concretos que van desde el cobro electrónico hasta la recuperación de espacios como la cocina del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, este último, presentado como un proyecto de alto impacto social que resulta muestra tangible de cómo el sector extiende su responsabilidad más allá de sus unidades.

León Rondón destacó la participación activa de los trabajadores en los movimientos comunitarios que han tomado fuerza en el territorio, entre los que sobresalen iniciativas como Bodega del Barrio y Manos Solidarias, que demuestran la responsabilidad social del gremio.

Estas estrategias, avaladas por diferentes actores sociales, han sido claves para diversificar la oferta y atender con mayor precisión a las familias, constató.

Digna Morales Molina, Heroína del Trabajo y directora del Grupo Empresarial del Comercio en Villa Clara, insistió en los valores que sostienen estos logros.

La fuerza de este colectivo radica en la disciplina, la unidad y la voluntad de servir, incluso en condiciones complejas, manifestó la dirigente, quien conoce desde dentro la batalla diaria del sector.

Los resultados de esta estrategia integral, dijo, son multifacéticos, pues la provincia no solo brilla en el indicador de ventas, sino que muestra un crecimiento sostenido en la gastronomía, con logros de eficiencia en sus unidades empresariales de base.

Además, se distingue por el impulso al uso de energías renovables —un pilar para la sostenibilidad futura—, y por una contribución directa a la soberanía alimentaria, con la siembra de 309 hectáreas que fortalecen el autoabastecimiento local, precisó.

Morales Molina recordó que este esfuerzo sostenido tiene su reconocimiento en la calidad: la provincia cuenta con 16 unidades de primera categoría y varias con la condición de Vanguardia Nacional, distinciones que premian la excelencia en el servicio.