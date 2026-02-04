Investidura de nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular, e inicio del Año Judicial 2026

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar en la mañana de este martes, desde el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, la toma de posesión de Oscar Manuel Silvera Martínez como presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), así como la apertura del Año Judicial 2026.

“La Revolución tendrá siempre la garantía de una impartición de justicia a la altura de la dignidad y el coraje del pueblo, y de los héroes y mártires de la Patria, como los caídos en combate en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ese es mi mayor compromiso y el de mis compañeras y compañeros del Sistema de Tribunales de Justicia del país, que hoy ratifico al asumir esta responsabilidad”.

Con tal convicción, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSP) de la República de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez – quien tomó posesión de su cargo en la mañana de este martes- declaró inaugurado, desde el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, “el Año Judicial 2026”.

La jornada, cuyo primer momento fue la toma de posesión de Silvera Martínez en el cargo de presidente del TSP, estuvo encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; por el Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa; por el Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; y por el ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas -todos, miembros del Buró Político-; así como por otros dirigentes del país.

Igualmente se encontraban presentes dirigentes y representantes de la Fiscalía General de la República, de la Contraloría General de la República, de los ministerios de Justicia y del Interior, de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública.

En el hermoso recinto del Memorial se enunció que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba, el Presidente del Tribunal Supremo Popular es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Presidente de la República, quien, en cumplimiento de ese mandato, propuso al compañero Oscar Manuel Silvera Martínez para ocupar la actual responsabilidad, y así fue aprobado por el órgano supremo del poder del Estado.

Durante la toma de posesión, se recordó que el compañero Silvera Martínez posee una amplia trayectoria en el Sistema de Tribunales, en el que ha desempeñado, de forma ascendente, diferentes responsabilidades: como presidente del Tribunal Municipal Popular de Bayamo; como vicepresidente de los tribunales provinciales de Granma y La Habana -presidente de este último-; y como vicepresidente del TSP.

Seguidamente se recordó que, por decisión de la dirección del país, Silvera pasó después a cumplir funciones como ministro de Justicia -organismo donde desarrolló una amplia e intensa labor al frente del Grupo Ejecutivo de Capacidad Legislativa, encargado de la presentación de las normas jurídicas derivadas de la Constitución de la República, de 2019-.