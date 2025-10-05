Claudia Sheinbaum celebra su primer año de gobierno desde el Zócalo

Esta mañana, el Zócalo de la Ciudad de México fue escenario del acto conmemorativo por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más de 400 mil personas se congregaron en el corazón de la capital, provenientes de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para participar en una jornada caracterizada por el orden, la organización y el entusiasmo ciudadano.

Gracias a los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, el evento se desarrolló sin incidentes relevantes, registrándose saldo blanco.

El encuentro destacó por su amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya gestión ha contado con el respaldo y la confianza de la ciudadanía en esta primera etapa de su administración.

La mandataria se convirtió en la primera mujer presidenta de México en las elecciones de 2024 y, según encuestas recientes, concluye su primer año con más del 70 por ciento de aprobación, una cifra superior a la de su antecesor.

Este acto multitudinario constituyó el cierre de una gira en la que la presidenta ha recorrido diversas entidades de la República, buscando rendir cuentas directamente al pueblo.

En su discurso, Sheinbaum Pardo ofreció un balance de su gestión, con un enfoque en los logros alcanzados. Entre los temas principales se encuentran la reducción de la pobreza y de los homicidios, la expansión de programas sociales, el Plan de rescate de Pemex y el lanzamiento del Plan México.

