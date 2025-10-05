Por mayor organización en las ferias agropecuarias dominicales en Santa Clara

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí Susely Morfa y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, indicaron revisar los precios concertados a más de una decena de productos imprescindibles en la mesa del cubano.

«Es preciso ganar en cultura del detalle, en la presentación de lo que se oferta al pueblo, diversificar más las opciones gastronómicas y culturales que merece nuestra gente», coincidieron las autoridades villaclareñas.

«En la feria no se pueden permitir precios abusivos y hay que seguir velando porque se usen correctamente todas las plataformas de pago electrónico establecidas en el país», sentenciaron.