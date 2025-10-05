Abre Cuba sin medalla en Campeonato Mundial Juvenil Lima 2025

Cuba debutó sin medalla hoy en el torneo individual del Campeonato Mundial Juvenil de Judo al quedar en el camino hacia el pidio con Mauricio de Armas, en los 66 kilogramos (kg), y Dalí Semanat (52 kg), con sede hasta el lunes en Lima, Perú.

Según el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, de Armas abrió su accionar sobre los tatamis en la segunda ronda con victoria por Ippon ante el mexicano Juan Pablo Ramírez, pero en octavos de final cayó por esa vía frente al azerbaiyano Nizami Imaranov.

Algo similar sucedió con Daili, quien superó por Wazari a la botsuana Neelo Modise y perdió luego por Ippon contra la portuguesa Driulys Rivas en la ronda de 32.

Está tarde continuarán los combates por las preseas en esas divisiones y en las de 60 (m), 48 y 57 kg (f), todas estás sin presencia de cubanos.

Por el programa anunciado, el lunes subirán a los tatamis por Cuba, Jon Kuan Fleitas (73 kg), Alexander César (81 kg) y Glenda Maso (70 kg).

Fleitas enfrentará al ganador del combate entre el francés Dayan Boulemtafes, César al canadiense Neyolov Artemisa y Glenda a la japonesa Rin Maeda, respectivamente.

El martes, cierre del torneo individual, Zail Ramírez (100 kg) esperará por el ganador del pleito entre el kazajo Askar Birzhanov y el polaco Mateusk Loco, mientras que Lisrialis González (78 kg) enfrentará a la kazaja Saltamat Akhmetova y Dayanara Curbelo (+78) a la vencedora del combate entre la chilena Karla Casas y la rumana Roxana Visa.

Los organizadores anunciaron la participación de 463 Judocas -245 hombres y 218 mujeres- de 65 países.

Andrés Taño González, comisionado nacional, destacó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el objetivo principal de la delegación de Cuba es garantizar la preparación competitiva al relevo generacional del venidero ciclo olímpico.

Junto a los ocho judocas están los entrenadores Boannys Chan y Rafael Rubio, apoyados por la fisioterapeuta Lesvia María Jiménez, agregó.

Taño adelantó a la ACN que después del mundial, estarán en el Grand Prix, del 11 al 13, y en el Abierto, previsto para efectuarse el 14, en ambos casos también en Lima, desde donde retornarán a Cuba el 15.

Para el miércoles está previsto el torneo por equipos mixto, con accionar en los 73, 90 y +90 (m), y los 57, 70 y +79 (f).