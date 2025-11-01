China dona insumos vitales para sistema cubano de salud

Una donación de más de 44 000 llaves de tres vías, destinada a la atención de pacientes en estado grave, fue entregada al sistema de salud de Cuba como iniciativa de trabajadores cubanos en la Embajada de la República Popular China.

El donativo, apoyado por estudiantes y residentes en el gigante asiático y gestionado de manera expedita por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fue recibido por la entidad comercial Medicuba y que posteriormente distribuirán diversos centros asistenciales por el Ministerio de Salud Pública.

El coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández, resaltó la relevancia del aporte, pues ese tipo de insumo es esencial en las unidades de cuidados intensivos.

Asimismo, destacó la celeridad con que se procesó la ayuda. “Lo que hacemos es tramitar de manera expedita que se reciba y entre al país, y que llegue lo antes posible a su destinatario”, afirmó.

Para los CDR esta gestión refuerza su papel como canalizador de la solidaridad tanto interna como internacional, pues la organización actúa como un puente logístico y afectivo que garantiza que la ayuda llegue a los destinatarios finales.

(Con información de Prensa Latina)