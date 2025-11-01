Díaz-Canel convoca a todas las fuerzas del país a volcarse en la recuperación de las provincias impactadas por Melissa

Desde la sesión este sábado del Consejo de Defensa Nacional, su Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a todas las fuerzas del país a volcarse en la recuperación de las provincias impactadas por el paso del huracán Melissa.

Luego de recorrer cuatro de las provincias más afectadas, el mandatario comentó este sábado que los principales daños ocurrieron en Santiago de Cuba, mientras que persisten condiciones desfavorables en los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo por inundaciones.

El Jefe de Estado indicó centrar esfuerzos en la cuantificación de los daños, trabajar con intensidad en el saneamiento y en la rehabilitación de los servicios de agua y electricidad, e iniciar la siembra de cultivos de ciclo corto.

Igualmente, puntualizó sobre la organización de las oficinas de trámites para comenzar su funcionamiento y atender bien a los damnificados; así como priorizar la distribución de las donaciones en dependencia de las zonas más afectadas.

El Consejo de Defensa Nacional sesionó en su composición ampliada, con los jefes de cada grupo de ese órgano, encargados de asuntos vitales para la recuperación como la electricidad, las comunicaciones, los alimentos, el transporte, las construcciones, entre otros.

En esta sesión no participaron los dirigentes de las provincias, que están trabajando directamente en el terreno, las reuniones deben ser las mínimas, insistió el mandatario.

(Con información de Presidencia Cuba)