Chequea Vice Primer Ministro cubano programa económico en Quemado de Güines

El Vice Primer Ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, chequeó en el municipio Quemado de Güines el Programa económico y social de gobierno sobre balance de alimentos y Ley de soberanía alimentaria. En el un intercambio con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, junto a representantes de organismos y presidentes de consejos populares, se debatió sobre el Movimiento popular» Mi barrio productivo «a nivel de Consejo Popular y circunscripción.

Tapia Fonseca, destacó la importancia de llegar a la base, chequear la contratación con la estructura productiva y esta tiene que estar en correspondencia con el área que posee la entidad. En áreas del polo productivo de plátano en la comunidad Lugardita , el Vice Primer Ministro intercambió con el usufructuario Osmany Hernández y su colectivo de trabajadores que logran revitalizar la producción platanera y prevé crecer en más de treinta hectáreas al cierre del actual año. El intercambio devino en clase demostrativa de cuánto más se puede hacer teniendo en cuenta las potencialidades del territorio y experiencia del municipio, además insistió en que este programa hoy cuenta con el pago en efectivo del 50% de las producciones y se disponen créditos bancarios, con lo que se puede lograr la necesaria transformación con el acercamiento al campo.