En Santa Clara, expoferia educativa La ciencia al servicio del hombre

✍️📸Aimée Díaz Quesada

En Santa Clara se realizó este 23 de abril una intensa jornada de exposición científica y educativa con la realización de la EXPOFERIA “La ciencia al servicio del hombre”, en el céntrico Parque Vidal. La actividad reunió a más de un centenar de círculos de interés y sociedades científicas estudiantiles, todos ellos seleccionados previamente por sus resultados a nivel de consejo popular.

Desde la primera hora de la mañana, estudiantes, docentes y familias colmaron los diferentes espacios del parque, mostrando el trabajo desarrollado durante el curso escolar en todos los niveles educativos. Entre los proyectos más relevantes figuraron las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, como la atención educativa integral a escolares con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la transformación digital de los procesos educativos en el municipio y la educación patrimonial vinculada al desarrollo local.

Según explicó Mileidys Martínez Romero, subdirectora de Educación en Santa Clara, se seleccionaron más de cien círculos de interés desde la educación inicial hasta la media superior, incluyendo la educación técnica profesional y el preuniversitario.

La jornada integró también expresiones artísticas y deportivas. La Brigada José Martí ofreció teatro, danza y música cubana, mientras que el INDER presentó las habilidades adquiridas por los alumnos en distintas manifestaciones deportivas.

Para garantizar la calidad del evento, se conformaron tres tribunales por nivel educativo, que evaluaron aspectos como la fluidez en la exposición, la pertinencia de los temas según las demandas del territorio y la cultura estética de cada presentación. Al final, se otorgaron reconocimientos de relevante, destacado y mención por cada categoría educativa, desde primera infancia hasta la enseñanza media superior.

La actividad coincidió con dos efemérides significativas para el sistema educacional local: el aniversario 64 de la Educación Especial y el 65 de la creación de los círculos infantiles. La subdirectora de Educación destacó que el evento también sirvió para fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, al integrar proyectos comunitarios en conjunto con el Consejo de la Administración.

Desde la Dirección Municipal de Educación valoraron la experiencia como una muestra del desarrollo de habilidades adquiridas a lo largo de los proyectos implementados en las instituciones, tal como establece el tercer perfeccionamiento de la educación en el curso escolar.