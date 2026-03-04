Termoeléctrica Guiteras en enfriamiento tras avería en caldera

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, se encuentra actualmente en proceso de enfriamiento, luego de una salida imprevista, a las 12:41 horas, por avería en el área de caldera, que provocó luego la desconexión parcial del sistema electroenergético nacional (SEN).

Chequea Primer Ministro protocolo para reconexión del sistema eléctrico

Román Pérez Castañeda, director técnico de la industria, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que, esta vez, el enfriamiento pudiera demorar unas 36 horas, período tras el cual se podrá determinar la magnitud y tipo de falla, así como también el tiempo estimado de solución de la misma.

En el caso más grave habría que cortar una mocheta, volver a soldar, controlar dicha soldadura y, posteriormente, iniciar el proceso de arranque, detalló el directivo, quien opinó que la caída del SEN desde Pinar del Río hasta Camagüey pudiera estar asociada a la baja disponibilidad de carga en la zona, lo cual obligó a sacar al resto de las unidades generadoras.

Apuntó Pérez Castañeda que la CTE Guiteras generaba poco más de 200 megawatts al momento de la interrupción, una potencia significativa para las condiciones actuales de la generación en el país, con limitaciones por la indisponibilidad de combustibles.

De acuerdo a la Unión Eléctrica, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba y Vicente De La O Levy, Ministro de Energía y Minas, se encuentran en el Despacho Nacional de Carga para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo.

La Guiteras, fundada en 1988 por el Líder de la Revolución Fidel Castro, destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas eléctricas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.