Trump comenzó reunión con Zelenski y aseguró que llamará a Putin tras el encuentro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que llamará a su par ruso, Vladímir Putin, tras mantener este lunes conversaciones con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, que están acompañando al jefe del régimen ucraniano en Washington.

“Acabo de hablar con el presidente Putin de forma indirecta, y vamos a tener una conversación telefónica justo después de las reuniones de hoy”, afirmó a los medios, añadiendo que el líder ruso “está esperando” su llamada.

“Si todo sale bien, celebraremos una reunión trilateral”, anunció.

Donald Trump señaló que la guerra ya lleva casi cuatro años y que la última semana fue especialmente sangrienta, con un gran número de soldados muertos en ambos bandos. Sostuvo que él mismo, Zelenski y Putin desean ponerle fin al conflicto.

Por su parte, el presidente ucraniano declaró que está dispuesto a celebrar elecciones en Ucrania, pero no mientras continúen las hostilidades.

Zelenski llegó a EE.UU. para abordar la resolución del conflicto ucraniano después de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska. Tanto Putin como Trump destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.