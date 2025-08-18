Trump comenzó reunión con Zelenski y aseguró que llamará a Putin tras el encuentro
El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que llamará a su par ruso, Vladímir Putin, tras mantener este lunes conversaciones con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, que están acompañando al jefe del régimen ucraniano en Washington.
“Acabo de hablar con el presidente Putin de forma indirecta, y vamos a tener una conversación telefónica justo después de las reuniones de hoy”, afirmó a los medios, añadiendo que el líder ruso “está esperando” su llamada.
“Si todo sale bien, celebraremos una reunión trilateral”, anunció.
Donald Trump señaló que la guerra ya lleva casi cuatro años y que la última semana fue especialmente sangrienta, con un gran número de soldados muertos en ambos bandos. Sostuvo que él mismo, Zelenski y Putin desean ponerle fin al conflicto.
Por su parte, el presidente ucraniano declaró que está dispuesto a celebrar elecciones en Ucrania, pero no mientras continúen las hostilidades.
Zelenski llegó a EE.UU. para abordar la resolución del conflicto ucraniano después de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska. Tanto Putin como Trump destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.
Trump: En pocas semanas se sabrá si podrá resolverse el conflicto
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseveró este lunes que en pocas semanas se sabrá si se resolverá la situación de Ucrania.
“En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible”, afirmó Trump.
El mandatario estadounidense también aseveró que la resolución del conflicto ucraniano depende ahora del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, y que cree posible que se llegue a un acuerdo con el presidente Vladímir Putin.
“En última instancia, esta es una decisión que solo pueden tomar el presidente Zelenski y el pueblo de Ucrania […]. Tengo la sensación de que usted [Zelenski] y el presidente Putin van a llegar a un acuerdo”, afirmó.
Zelenski llegó a EE.UU. para abordar la resolución del conflicto ucraniano luego de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios ruso y estadounidense el pasado viernes en el estado de Alaska. Tanto Putin como Trump destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.
En el encuentro con el presidente Trump, también participaron varios líderes europeos: el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Zelenski quiere obtener “todas las garantías de seguridad” de Estados Unidos
Zelenski, por su parte, declaró que quiere recibir todas las garantías de seguridad que pueda proporcionar Washington.
“Todo”, afirmó a los medios, tras una pregunta sobre qué garantías de seguridad quería obtener de Estados Unidos: tropas, información de inteligencia o armamento.
Asimismo, señaló que tiene previsto discutir con los aliados sobre el Ejército ucraniano, y, en este caso, se trata en gran medida de armamento e inteligencia.
Trump pausó el encuentro con líderes europeos para llamar a Putin
El presidente de EE.UU., Donald Trump, interrumpió su reunión con varios líderes europeos y Vladímir Zelenski, para llamar al mandatario ruso, Vladímir Putin, reportan Bild y Sky News.
De acuerdo con la información del corresponsal de Bild, Paul Ronzheimer, las negociaciones en la Casa Blanca se reanudarán tras la conversación telefónica.
En video, más detalles
(Con información de RT en Español)
Publicar comentario