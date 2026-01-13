Celebran Día de la Ciencia en Villa Clara, provincia destacada por la efeméride

✍🏻📸 Dalia Reyes Perera/CMHW

El acto por el Día de la Ciencia se realizó en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en este territorio, y Milaxy Yanet Sánchez Armas , gobernadora de la provincia, así como la Doctora María del Carmen Velasco, delegada aquí del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En nombre del pueblo, el Partido y Gobierno de Villa Clara felicitaron a la comunidad científica, agasajo al que se sumaron organizaciones, entidades y organismos.

La ocasión fue propicia para reconocer entidades, actores económicos, personalidades y los mejores trabajos por Comisiones de los Premios Provinciales Academia de Ciencias de Cuba y de Innovación Tecnológica, con impactos favorables para el desarrollo económico y social de la provincia. Así también, se homenajeó a los municipios que han aportado al avance de la Ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, se entregó el Premio de la calidad a la Ronera Central Agustín Rodríguez Mena y se reconoció a Personalidades Distinguidas de la provincia.

Igualmente, se otorgó la Distinción Juan Tomás Roig a investigadores prominentes, condecoración que otorga el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

En las palabras centrales, la Doctora Velasco ratificó la solidaridad con el hermano pueblo venezolano y enumeró un grupo de resultados de Villa Clara, que celebra la fecha bajo la premisa «La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel».