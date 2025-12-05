Mirada joven a Programa de Gobierno

✍🏻Gabriela López Gil

Junto a la gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sanchez Armas, miembros del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara intercambiaron visiones y analizaron el curso del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Los participantes repasaron las actividades para avanzar en la implementación del programa de estabilización macroeconómica, reconociendo los resultados observados en los monitoreos mensuales realizados en cada municipio.

En el encuentro constaron como principales intereses las producciones o servicios con destino a la exportación, así como el incremento también de la producción nacional, destacando la necesidad de la comercialización de producciones agropecuarias, reto que constituye, a su vez, la mejor manera de bajar los precios.

La máxima autoridad en el intercambio expuso la situación que ocupa Villa Clara respecto a cada objetivo. Incluso en los aspectos que las estadísticas revelan una superioridad de esta provincia respecto a otras, la demanda es seguir trabajando en función de resolver problemáticas y buscar alternativas ante las dificultades.