Se forma en el Caribe central la décimo tercera tormenta tropical de la temporada

La décimo tercera tormenta tropical de la actual temporada, nombrada Melissa, se formó en la mañana de este martes en el Caribe central, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, inglés) de Estados Unidos en un aviso emitido a las 11 a.m. que incluye una alerta de huracán para zonas de Haití.

Según el aviso del NHC, a las 11 a.m. Melissa estaba situada en los 14.3 grados de latitud Norte y los 71.7 de longitud Oeste, aproximadamente a unos 480 km de Puerto Príncipe, Haití.

Sus vientos son de 85 km/h y se mueve hacia el oeste a 22 k/h, con una presión central mínima de 1 003 hectopascales.

Se espera una disminución en la velocidad de avance y un giro gradual hacia el noroeste y el norte durante los próximos días. Según la trayectoria pronosticada, se espera que Melissa se acerque a la zona suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana.

Más temprano en la mañana de este martes, al anunciar la inminente formación de Melissa, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) señaló que “las trayectorias pronosticadas por los modelos de pronósticos indican una gran dispersión, desde el AVNI sobre La Española y el UKXI sobre Centroamérica, por lo que no podemos predecir con exactitud hacia dónde se moverá” y los países que serán afectados.

El Insmet alertó de que, en ese escenario, “no se puede descartar que Cuba, principalmente la mitad oriental, pudiera ser afectada directa o indirectamente”.