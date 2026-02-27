Carbón vegetal en Encrucijada

En los tiempos que corren en Cuba, con el déficit de energía producida por la carencia de combustibles fósiles como el petróleo, la producción de carbón vegetal se torna como una solución imprescindible, no solo para la economía del país, también para la estabilidad de las cocinas de los pobladores.

Encrucijada, con grandes extensiones de tierra, se convierte en infraestructura ideal para lograr una doble prerrogativa, limpiar las áreas convirtiéndolas en aptas para la preparación de los suelos, la posterior siembra y el cultivo y obtener una considerable cantidad de carbón vegetal.

Una de las entidades que se ha mantenido durante varios años, produciendo carbón como parte de su economía y como una forma de ayudar al pueblo y a sus trabajadores es la Unidad Básica de Producción Cooperativa “Gregorio Pedroso”, cuyo Presidente, Elio Olivera Martínez, candidato al “Premio del Barrio 2026”, a partir de sus experiencias, comenta que es prioritario que las demás entidades del municipio se sumen a esta cruzada solidaria.

A raíz de la situación energética del país, teníamos establecido un sistema que comprendía varias parejas de trabajadores haciendo carbón, pero no lográbamos nada con enviar a los restante para sus casas, ese no es nuestro objetivo. Ahora hemos incorporado al 100 % de la fuerza laboral a esa faena; el producto obtenido se vende a un precio mucho menor al que se comercializa en los mercados y asequible para los pobladores del territorio.

El directivo también declara que se necesita un ordenamiento equitativo para proteger a las familias y sobre todo a los más vulnerables de la sociedad.

Nuestro carbón se comercializa a través de la Placita en el Consejo Popular Perucho Figueredo, y se vende controlado, a razón de una lata por núcleo, para que todos tengan acceso al producto y evitar el acaparamiento. Todo lo que vendemos es normado y a un precio asequible, el arroz, la yuca, el boniato… así, para que todos puedan llevarse algo para la casa.

Y aunque la Cooperativa no está exenta de dificultades, hombres como sus integrantes son de los que cada día arrancan un pedacito a los problemas.