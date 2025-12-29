Villa Clara por la estabilidad de la genética porcina

Roxana Soto del Sol | Fotos: Arelys María Echevarría Rodríguez/ACN

El Centro Genético Porcino La Pastora, ubicada en el villaclareño municipio de Placetas, cumplió en 2025 su plan técnico-económico, fijado en 90 millones de pesos, con la producción de dos mil cochinatas y alrededor de mil sementales.

Lorenzo Herrera Martínez, director de la entidad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que, pese a las complejidades económicas, la institución busca que la calidad de los animales no se vea afectada por las dificultades para acceder con facilidad a la alimentación.

El directivo precisó que, actualmente el centro mantiene 400 reproductoras, distribuidas equitativamente entre 200 de la raza Yorkshire y 200 de la raza Landrace, consideradas a nivel mundial como las mejores para la producción de carne.

Mediante el cruzamiento de estas razas, explicó, se obtiene el híbrido Yorkland, ampliamente aceptado por productores cubanos e internacionales por su robustez, excelente crecimiento y alta conversión alimentaria.

Entre las proyecciones para 2026, mencionó la conclusión de un biodigestor de 600 metros cúbicos que generará biogás para abastecer el 50 por ciento de las necesidades energéticas del centro y de 10 viviendas aledañas.

«Este proyecto de desarrollo local nos permitirá ahorrar combustible y mejorar las condiciones para nuestros trabajadores», enfatizó.

En estos momento, reconoció, el principal reto es mantener los estándares genéticos con una alimentación no homogénea, pues las comparaciones entre razas requieren condiciones nutricionales uniformes para evaluar parámetros como el índice de ganancia media diaria.

Subrayó que la institución consume aproximadamente seis toneladas diarias de alimento, trasladadas desde el puerto del Mariel con las dificultades logísticas y de combustible existentes.

El objetivo social de la entidad es producir el reemplazo de todas las empresas porcinas de Cuba, comentó el director, quien además insistió en que cuentan con el potencial para exportar animales aclimatados a países tropicales, alternativa ventajosa frente a la importación desde otras naciones.

Asimismo, mencionó que entre sus principales clientes figuran el grupo azucarero Azcuba, el Ministerio del Interior, así como Cooperativas de Producción Agropecuaria y Cooperativas de Créditos y Servicios.

Por su parte, Yaima Ángel Hernández, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Placetas, resaltó la dedicación del colectivo de La Pastora, que ha mantenido la condición de Vanguardia Nacional durante tres década, como evidencia del compromiso excepcional de estos trabajadores con la genética porcina cubana.

Herrera Martínez expresó que la estabilidad de la fuerza laboral, compuesta por 62 trabajadores, constituye un logro fundamental para la entidad, pues el conocimiento del manejo de los animales y la sostenibilidad son lo que garantiza los resultados productivos.

Como parte de su misión comunitaria también desarrollan proyectos de autoconsumo con cultivos de yuca, boniato, plátano, hortalizas y una crianza de 300 gallinas, además de apoyar al hogar materno y la escuela especial Camilo Cienfuegos del municipio.

El Centro Genético La Pastora, uno de los tres existentes en Cuba, fue fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro con el objetivo de elevar la producción porcina en Cuba mediante el desarrollo de la ciencia y la tecnología.