Canciller cubano denuncia amenaza de agresión militar de EE. UU.

Tomado ACN

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy la nueva amenaza clara y directa de agresión militar emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller afirmó que, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, se eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera.

«Los cubanos no nos dejamos amedrentar», afirmó Rodríguez Parrilla y recordó que la respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo, bajo la consigna La Patria se defiende.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia cubana responden a las recientes declaraciones de Trump, quien el viernes durante un evento en West Palm Beach, Florida, señaló que «Cuba, la cual tomaremos casi de inmediato».

no es casualidad que estas medidas fueran anunciadas el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos tomaron las calles para denunciar el bloqueo estadounidense y el asedio energético.

Durante la jornada del Primero de Mayo, más de medio millón de personas en La Habana, encabezadas por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Presidente Díaz-Canel, participaron en el acto central en la Tribuna Antiimperialista José Martí, donde se dio cierre formal al movimiento popular «Mi firma por la Patria», que logró recolectar más de seis millones 300 mil rúbricas de compatriotas en defensa de la soberanía nacional.

Cuba ha mantenido una posición de rechazo a las sanciones unilaterales, considerándolas violatorias del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

«Estados Unidos no tiene derecho a imponer acciones contra Cuba, ni contra ningún tercer país o entidad», ha reiterado el canciller cubano, mientras que el gobierno cubano ha declarado que su modelo socialista no está abierto a negociaciones bajo presión o condiciones hostiles.