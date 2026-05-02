Participó Cuba en reunión anual de programa internacional antidrogas

Tomado ACN

Cuba participó en la IV Reunión Anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), celebrada los días 28 y 29 de abril en República Dominicana, encabezada por Pilar Varona Estrada, viceministra de Justicia.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la delegación incluyó a Bryan Gual, primer secretario de la Embajada de Cuba en Bélgica y Misión ante la Unión Europea, quien acompañó a la viceministra en las sesiones de trabajo.

Varona Estrada intervino en el panel sobre cooperación en materia de drogas en el Caribe, donde ratificó la política de tolerancia cero de Cuba y la disposición de compartir experiencias en prevención.

Señaló que el Caribe puede contar con Cuba y destacó los resultados del Observatorio Nacional de Drogas, como parte de los aportes de la isla a la región.

La delegación sostuvo encuentros bilaterales, entre ellos con Borja Díaz, director del Programa COPOLAD, para intercambiar sobre futuras acciones de cooperación.

Dicha reunión antecedió la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC en materia de drogas, prevista en la agenda regional.