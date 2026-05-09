Campesino encrucijadense realiza donación a Círculo infantil

El campesino Cesar Luis Fernández Diaz, perteneciente a la CCS “Tato Madruga”, de Encrucijada, desde su finca “El Paraíso” realiizo una donación de alimentos a uno de los Circulos Infantiles del municipio, un acto de generosidad que refleja la solidaridad y el compromiso de los campesinos con el bienestar de los más necesitados.

Com este gesto, el productor envía un mensaje de amor. Y es que en estos momentos que corren, las donaciones de alimentos a las clases más vulnerables toman un mayor significado.

En medio de las adversidades que enfrenta Cuba, marcadas por el bloqueo y la escasez de recursos esenciales como el combustible, gestos como el del campesino inspira a la comunidad a unirse y apoyarse mutuamente en tiempos difíciles en un contexto donde la producción de alimentos se ve severamente limitada.

Laura Beatriz Viego Quintana, Subdirectora del Círculo Infantil Manzanita destacó: «Para nosotros ha sido muy importante recibir estos productos, ya que nos sirven para la alimentación de los niños, lo que gana mucha importancia en estos momentos y es necesario que las personas e instituciones sigan sumándose a esta labor, que realizó el productor Cesar Luis Fernández, pero que seguirá repitiéndose”

Acciones como esta demuestran que, incluso en las circunstancias más desafiantes, el espíritu humano puede florecer y sembrar semillas de un futuro más próspero y solidario para todos.