Autoridades de Villa Clara homenajearon a mujeres emblemáticas en el Día de las Madres   

Aime Díaz Quesada

En ocasión del Día de las Madres, autoridades del Partido y del Gobierno en Villa Clara realizaron un recorrido por varios hogares de mujeres consideradas símbolos de entrega, sensibilidad y compromiso con la vida social de la provincia.

Como parte de la jornada, Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara; Milaxy Sánchez Armas, gobernadora provincial; y Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del PCC en Santa Clara, visitaron a Marta Josefina Anido, reconocida figura santaclareña cuyo quehacer y trayectoria la convierten en una mujer de especial significación para la provincia por su permanente vínculo con causas humanas y sociales.

La delegación también llegó hasta los hogares de Ernestina Trimiño y Caridad González, mujeres queridas y respetadas en la comunidad por su sencillez, carisma y ejemplo de vida.

Durante los encuentros prevalecieron el intercambio cercano y el reconocimiento a quienes, desde distintos espacios, han dejado una huella entrañable en la memoria colectiva de Santa Clara.

Estas visitas constituyeron un gesto de respeto hacia mujeres que representan valores profundamente ligados a la identidad villaclareña y al papel de la familia dentro de la sociedad cubana.