Chequea Vicepresidente del INDER aseguramiento para el inicio del curso escolar en el sistema de enseñanza deportiva

Omar Venegas Echemendía, Vicepresidente del INDER llegó a Villa Clara con el objetivo de chequear las acciones de aseguramiento para el inicio del curso escolar en el sistema de enseñanza deportiva de la provincia.

De igual manera, el Vicepresidente del INDER constató mediante un recorrido por la instalación, las condiciones del estadio Augusto César Sandino para el inicio de la Serie Nacional 64.

Venegas Echemendía se interesó, entre otras cuestiones, por la ubicación de los bullpens en el estadio, chequeó la colocación de colchones, las áreas en reparación, e igualmente aseguró, que será el estadio Sandino el próximo parque de Cuba que reciba luminarias led.

Estuvieron presentes durante el recorrido del directivo las máximas autoridades del INDER en Villa Clara.