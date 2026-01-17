Cargando ahora
¡Lograron la hazaña!

📸 de portada: Vanguardia

Los Leopardos de Villa Clara derrotaron en juego decisivo a Ciego de Ávila para conseguir de esta forma su novena victoria consecutiva y el pase a la postemporada de la 64 SNB.

El partido de desenlace, disputado en el Cepero avileño, terminó con marcador de dos carreras por cero para los visitantes, con victoria para José Carlos Quezada y salvamento para Dairon Casanova.

La próxima parada de los Leopardos será en el Julio Antonio Mella de Las Tunas, cuando enfrente a los Leñadores en la postemporada.

