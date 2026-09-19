Los BRICS se consolidan como superpotencia en la cumbre de Nueva Deli

La cumbre de Nueva Deli, celebrada el 12 y 13 de septiembre, selló la consolidación definitiva de los BRICS como superpotencia económica, comercial y tecnológica. El grupo, fundado en 2006, representa hoy a la mitad de la población mundial y el 50% del PIB global, sumando 11 miembros plenos y 10 naciones asociadas, incluida Cuba. En la capital india, la organización se comprometió a flexibilizar las barreras comerciales internas y comenzó a materializar su complementariedad económica.

Un ejemplo: Nueva Deli acordó adquirir 85 aeronaves rusas Il-114-300 para su red de vuelos regionales. El anuncio ocurrió durante una feria industrial bilateral, donde Moscú desplegó una variada oferta tecnológica: desde el uso pacífico de la energía nuclear —aplicada tanto en el sector de la generación eléctrica como de la salud— hasta la fabricación conjunta de locomotoras, entre otras innovaciones estratégicas exhibidas por el gigante euroasiático.

Con alternativas al sistema financiero occidental —como la plataforma BRICS Pay o la red rusa A7 para transacciones transfronterizas independientes de Washington—, el grupo consolida las bases de una profunda integración económica. Este avance impulsa la conectividad logística mediante proyectos de infraestructura clave, complementados por el desarrollo estratégico de redes digitales y de comunicación conjuntas.

La declaración final de la cumbre plasma este escenario e incluye el compromiso de potenciar la interconexión mediante cables submarinos.

El documento, de 45 páginas y 140 puntos, también pone de manifiesto el propósito de los BRICS de impedir el monopolio occidental en temas como la inteligencia artificial. Para lograrlo, el grupo prevé unificar esfuerzos aprovechando sus vastas reservas de minerales críticos y su enorme potencial intelectual y tecnológico, posicionándose así entre los líderes globales del sector.

Para África —que volvió a denunciar en la cumbre el persistente colonialismo occidental y el marcado carácter extractivista de las corporaciones tanto estadounidenses como europeas—, el grupo representa un gran desarrollo. Los BRICS ofrecen un modelo de beneficio mutuo fundamentado en la transferencia tecnológica, una herramienta clave que permitirá al continente africano transformar toda la riqueza de su subsuelo en diversos productos con alto valor agregado.

La declaración final también ratifica el carácter solidario de los BRICS. Además de abogar por una verdadera representatividad de las instituciones de gobernanza global —mediante la incorporación de naciones del sur y oriente globales al Consejo de Seguridad de la ONU y a entidades financieras como el FMI—, el grupo respaldó firmemente a Cuba frente a una presión estadounidense sin precedentes. Paralelamente, el documento reafirmó un sólido apoyo a la causa palestina.

En cuanto a Cuba, su viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Jorge Méndez, confirmó en una exclusiva con Sputnik, al margen de los BRICS, el interés de la nación caribeña por convertirse en un miembro pleno del grupo.

«Creo que podría ser bueno para Cuba y también para la organización», destacó al enfatizar el propósito de La Habana de dar un salto en las relaciones económicas con todos los integrantes de los BRICS.

«Estamos plenamente dispuestos a ofrecerles no solo la posibilidad de invertir en Cuba y estrechar vínculos, sino también a fomentar relaciones de beneficio mutuo, donde tanto la parte cubana como sus contrapartes obtengan ventajas recíprocas», afirmó.

En esta línea, subrayó que la profunda transformación económica emprendida por el Gobierno cubano facilita una mayor cooperación del país con los BRICS.

«Conscientes de la necesidad de modernizar la economía cubana, la estamos abriendo para nuevas oportunidades y creando un entorno empresarial más atractivo y competitivo, no solo para el sector privado nacional, sino también para la inversión procedente del exterior. Como parte de estos cambios, estamos abriendo sectores que anteriormente estaban cerrados a la inversión privada y extranjera. Todo este proceso que estamos implementando en la actualidad representa un gran desafío para Cuba, pero también constituye una magnífica oportunidad, tanto para nosotros como para otros países, de participar en esta transformación», indicó.

Entre las actividades de la cumbre de los BRICS destacó la plantación de árboles por los líderes en Nueva Deli, en una muestra de que los BRICS están y seguirán creciendo. Y así es. De hecho, la contribución de la agrupación a la economía global supera, y con creces, a la del G7, tal y como constató en la India el mandatario ruso, Vladímir Putin. Asimismo, la reunión ampliada de la última jornada —que congregó a miembros plenos y asociados— constituyó una contundente ilustración del atractivo estratégico que ejercen los BRICS para la mayoría global.