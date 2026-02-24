Beneficiados centros de salud con paneles solares en Encrucijada

En Encrucijada se labora para mantener la vitalidad de los servicios médicos, los que en los últimos tiempos se han visto afectados por el déficit de combustible

La instalación de paneles solares fotovoltaicos en instituciones del Sistema de Salud ha sido una de las soluciones adoptadas para proteger al pueblo. El montaje de estos equipos contribuye además al ahorro de petróleo, usado tradicionalmente.

Se encuentra en fase conclusiva la instalación y puesta en marcha de un sistema de paneles que incluye a los tres policlínicos del territorio, situados en el poblado cabecera, en el Consejo Popular «Calabazar de Sagua y el otro en el Consejo Popular «El Santo», los que prestan servicio a la totalidad de los habitantes.

La instalación se inició en el Policlínico «Abel Santamaría Cuadrado», ubicado en la cabecera municipal, con un sistema que incluye nueve paneles solares y un banco de dos baterías para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales como la sala de terapia intensiva, el cuerpo de guardia, la enfermería y el laboratorio.

El doctor Yasmany Sánchez Sarduy, director general de Salud en el municipio, explicó que está iniciativa cuenta con el apoyo solidario de firmas de gestión no estatal.

«Nos referimos a aquellos que están apoyando desinteresadamente a los sectores más necesitados, en este caso al nuestro para poder brindar un servicio con una mayor excelencia y así proteger a los más necesitados, lo que conlleva a la satisfacción de nuestra población».

La instalación de estos sistemas garantiza la continuidad de los servicios médicos para los encrucijadenses en tiempos de contingencia energética.