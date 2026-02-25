Instalación de sistemas fotovoltaicos en Villa Clara: Un país con la energía del Sol

Desde hace varias jornadas los trabajadores de la sucursal de la empresa Copextel en Villa Clara se mueven a un ritmo diferente. Las urgencias de los tiempos actuales, las necesidades de sumar manos y voluntades para sortear desafíos, y la fuerza del talento puesto en función de un país, los colocan en el centro de un programa que remueve comunidades y demuestra cuanto puede hacerse con planificación, pericia y eficiencia.

La instalación de módulos de paneles solares para trabajadores de sectores priorizados, junto a la colocación de otros en centros vitales para la economía y sobre todo para la prestación de servicios esenciales en la atención ciudadana, es una realidad en el país. En Villa Clara, como en otros muchos territorios de la Isla, el proyecto avanza bajo una premisa esencial: no se puede bloquear el espíritu de resistencia.

Más de 800 módulos instalados

De acuerdo a Guillermo Martínez, máximo responsable de la sucursal de Copextel en Villa Clara, la provincia ya tiene prácticamente instalados los 845 módulos de paneles solares asignados para el territorio. En toda la Isla el programa ronda los 10 mil.

“Apenas quedan detalles puntuales en algunos sitios, cuestiones técnicas que se presentan como parte de la colocación de módulos en lugares que no son homogéneos o que a veces no tienen los requerimientos básicos, pero nuestros trabajadores buscan las mejores soluciones posibles y ya hoy podemos decir que tenemos terminado el plan inicial de los paneles entregados a Villa Clara”, asegura con el orgullo de quien sabe cuánto impactan estos equipos en la vida de las familias beneficiadas.

Como parte de esta primera fase del proyecto, en Villa Clara fueron beneficiados un grupo de Héroes del Trabajo de la República de Cuba, así como trabajadores destacados de la educación y la salud, por largos años entregados a una labor esenciales para el destino de cualquier sociedad. A su vez, un grupo de centros vitales, como hospitales, hogares de ancianos, maternos, y otros destinados al comercio y la gastronomía popular también colocan paneles gracias al asesoramiento de los especialistas de Copextel.

“Los equipos tienen una potencia de 800 o 1 200 kilowatt, en dependencia de las necesidades del lugar donde serán instalados. Los paneles también cuentan con baterías para acumular energía, una opción fundamental para garantizar la electricidad en los horarios nocturnos, cuando más la familia está en casa. Realmente esto cambia el panorama de lugares donde antes la noche representaba solo oscuridad”, asegura el funcionario.

Entre los beneficios de estos equipos, Guillermo Martínez agrega también la extensión del período de garantía hasta un año después de su puesta en marcha, un momento para el cual poco a poco se crean las condiciones óptimas.

“En nuestros talleres de garantía y post garantía no solo tenemos un personal capacitado para brindar este servicio, tanto a los paneles como al resto de los equipos que normalmente atendemos en nuestra empresa. A su vez, también avanzamos en la colocación allí de módulos solares para asegurar el servicio incluso en los horarios donde falte el fluido eléctrico por las vías tradicionales. Así mantenemos una estabilidad esencial en estos tiempos”, apunta.

Sin embargo, la instalación de paneles solares en estos sectores priorizados no representa solo un desafío para los obreros de Copextel en Villa Clara, sino que demuestra cuánto puede hacerse con integración, pensamiento y voluntades colectivas.

El mejor ejemplo aparece quizás en el sistema bancario, un área diametralmente opuesta al mundo de cables y sistemas automatizados que conocen los hombres y mujeres de Copextel. Porque con precios que oscilan entre los 58 mil y los 75 mil pesos por cada módulo, lo último que pudiera buscarse sería crear un nuevo problema para las familias beneficiadas.

Es una realidad que comprendieron enseguida los bancos del territorio, donde ya están funcionales un grupo de facilidades crediticias para costear los gastos necesarios en la instalación de los módulos solares.

“Lo primero es la celeridad en el estudio, análisis, aprobación y entrega de estos créditos a los trabajadores que los solicitaron, con tiempos de aprobación considerablemente menores a los establecidos para otros préstamos, siempre sin perder la seguridad y el rigor en nuestras operaciones. Por supuesto, en momentos como estos, es una forma que tenemos de ayudar a las familias cubanas desde nuestro trabajo”, afirma Yanet Rojas, una de las especialistas del sector en Villa Clara.

Oscar Gómez Silverio, jefe del Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, dijo a la ACN que hasta el momento entregaron 115 financiamientos a personas naturales, por un monto aproximado de 5.5 millones de pesos. A su vez, la entidad destinó más de 200 millones de pesos en créditos aprobados para personas jurídicas y otras formas de gestión no estatal.

Prioridades y buenas experiencias

En la Casa de Abuelos número 3 de Santa Clara, ubicada en las afueras de la urbe, la vida cambió hace escasas jornadas. Enclavada en una zona fuertemente golpeada por los cortes de electricidad, la institución de salud recibió un kit fotovoltaico que representa un alivio para las horas de quienes pasan aquí la mayor parte de su jornada.

Manuel Olivares es uno de ellos. Tabaco en mano, como en sus mejores tiempos de torcedor, confirma una realidad similar a otras muchas vividas en centros como este: “es un cambio muy grande, porque con el equipo no solo tenemos luces o ventiladores, sino que representa una mejoría considerable para quienes tienen en un radio o en un televisor su único contacto con la vida fuera de aquí o de su casa”.

La estrategia es clara y sencilla: aprovechar el equipamiento existente en el país, agilizar la distribución y puesta a punto y cubrir las necesidades básicas en aquellos sitios vitales capaces de funcionar con sistemas de 2 y 6 kw, los más frecuentes hasta ahora en el territorio.

En otras muchas instituciones de Villa Clara por estos días hay movimientos similares. Centros de salud de Encrucijada, Sagua la Grande, Caibarién o Santa Clara son buenos ejemplos de lo hecho hasta ahora, aunque al decir de especialistas de Copextel y la Empresa Eléctrica todavía resta mucho más por ejecutar.

En Encrucijada, por ejemplo, la idea es cubrir los tres policlínicos del territorio, situados en el poblado cabecera, así como en los Consejos Populares “Calabazar de Sagua” y “El santo”, y así dejar operativas a todas las instituciones sanitarias del enclave.

De acuerdo al Dr. Yasmany Zibañez Sarduy, director general de Salud en el municipio, el más grande de esos sistemas incluye nueve paneles y dos sistemas de baterías, capaces de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de áreas esenciales como la terapia intensiva, el cuerpo de guardia, la enfermería y el laboratorio.

Por su parte, la dirección de Comercio y Gastronomía en Villa Clara también impulsa la instalación de sistemas fotovoltaicos en varias de sus instituciones, aunque aquí mezclan la solución al déficit de electricidad con una proyección social.

Así, en la unidad gastronómica “La mariposa”, ubicada en uno de los barrios más populosos de Santa Clara, la colocación de paneles no solo resuelve la necesidad básica de generar electricidad para mantener el servicio, sino que además el lugar ofrece a sus clientes la oportunidad de guardar en sus neveras productos cárnicos de los hogares o la carga de equipos como celulares, lámparas o ventiladores.

Por su parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) adelanta la instalación de 15 estaciones fotovoltaicas en comunidades pequeñas, por lo general enclavadas en zonas de difícil acceso y muy afectadas ante los cortes frecuentes de electricidad.

“Muchas de nuestras radiobases ya tienen dañadas sus baterías y cuando se va la corriente sencillamente se apagan o mantienen su operatividad por un corto período de tiempo. Esta situación ahora se complejiza porque tampoco tenemos combustible para los grupos electrógenos y las estaciones de paneles de 2 y 6 kw no levantan el sistema. Sin embargo, en aquellas zonas con equipos más pequeñas sí funcionan, y por allí comenzamos a trabajar”, explica Roberto Pérez Morales, director de ETECSA en Villa Clara.

Otros muchos sectores de la provincia emplean estrategias similares, sostenidos por el presupuesto estatal, sus fondos para inversiones o incluso apoyados por el sector no estatal, una alianza que ahora cobra mayor fuerza en beneficio de todos.

Luz en casa… luz del barrio

Yoel Rodríguez Perdomo es uno de los trabajadores del sector de la educación beneficiados con la entrega de un módulo de paneles solares. Su intensidad es de 1200 kw, una potencia que él no puede cuantificar más que en sosiego, descanso y también en solidaridad.

“Estoy muy contento y mis vecinos también. Los ayudo incluso, pues les doy corriente en apagones para que carguen celulares, enciendan una luz. Todo es diferente. Gracias a mi colectivo y al Gobierno cubano por esta decisión en tiempos tan duros. En medio de un escenario tan complejo, la vida cambia”, le confirmó agradecido al Portal del Ciudadano en Villa Clara.

Su afirmación adquiere sentido cuando uno llega a su barrio en noches de apagón. Porque Yoel colocó una luz en el portal de su casa, un espacio que se ha convertido en centro de reunión del barrio, en punto de conversaciones y risas. Para él todo se resume a una frase: “pasar los momentos más duros en el barrio, como una gran familia”.

Como él, Belkis Aimée Fernández, una educadora de la primera infancia con 38 años de experiencia, también disfruta de un beneficio que en los próximos meses debería llegar a muchos más. “El sistema lo instalaron hace un mes y desde entonces me ha cambiado la vida. Es algo útil y que nos beneficia a todos”.

“Estoy muy feliz y agradecida, mi esposo labora en la universidad médica y juntos compartimos esta alegría. Es un gesto hermoso del Estado cubano, que nos tengan en cuenta a los trabajadores de la educación y la salud. Mi vida hoy es diferente y hasta ayudo a los vecinos con un poquito de luz. Gracias, también, a los técnicos de Copextel, que ayudaron en la instalación de este sistema en mi hogar”, confiesa.

Escenas como estas se repiten en otros muchos puntos del país. Son apenas una muestra de cuánto puede hacer la nación con recursos propios, encabezados por su talento, la voluntad de trabajo y la solidaridad en tiempos complejos. Aun restan desafíos por superar, entre los que sobresalen extender estos programas a otros sectores igualmente necesarios.

Sin embargo, allí donde la luz del Sol crea energía, en cada casa, barrio o institución, se mantiene viva la fuerza de una Isla que sabe salir adelante cuando las nubes aspiran a cerrarse sobre ella.