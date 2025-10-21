Aviso de ciclón tropical No. 2: Tormenta tropical Melissa con poco cambio en el mar Caribe

Durante la tarde de este martes, la tormenta tropical Melissa ha tenido un lento movimiento sobre aguas del mar Caribe con poco cambio en su intensidad, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología.

Las áreas de tormenta de Melissa aún se muestran desorganizadas y extendidas sobre gran parte de la zona centro oriental del mar Caribe, La Española y Puerto Rico.

A las seis de la tarde, la región central del sistema se estimó en los 14.2 grados de latitud Norte y los 73.2 grados de longitud Oeste, unos 500 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1 003 hectopascales. Actualmente se mueve con rumbo próximo al oeste y su velocidad de traslación ha aumentado ligeramente a 24 kilómetros por hora.

En las próximas horas, comenzará a disminuir su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste.

En los próximos días, estará moviéndose lentamente sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la mañana del miércoles.