Lazos de cooperación desde la ciencia en la UCLV

Cerca de 300 participantes extranjeros asisten a la V Convención Científica Internacional UCLV 2025. La trascendencia de los 18 eventos en la modalidad híbrida, presencial y online, abren el tema del debate y contribuyen al diálogo científico en temas que propician la colaboración y el intercambio de experiencias. Para algunos resulta esta V edición su primer contacto con la ciencia que se realiza desde el alma máter villaclareña. Otros vuelven a estos predios al que admiran por sus aportes y conocimientos.

Para Karla Tenorio, estudiante de doctorado de la UNAM, es su primera vez en la Convención y asegura que ha sido un espacio para compartir parte de su proyecto en otros contextos, que otros investigadores puedan conocerlo y, si se puede, hacer, incluso, colaboraciones de trabajo.

Por su parte el DrC. Boris Villazón Terraza, investigador sobre la inteligencia artificial y radicado en Madrid, resalta cómo participar en estos espacios le reafirma la creatividad de los profesionales cubanos para abordar estas temáticas, a pesar de las múltiples restricciones en cuánto a tecnología que evidentemente limitan su desarrollo. “Estoy realmente sorprendido de lo que se ha logrado aquí en la UCLV”.

Un momento significativo en las distintas jornadas del evento ha sido la firma de convenios de colaboración internacionales con centros de educación superior de diversas naciones que reafirman la intención de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas con la cooperación y sus aportes a la internacionalización de la enseñanza.

Además, las distintas jornadas del evento han sido propicias para la entrega de la condición especial de profesor invitado a profesionales con una alta trayectoria científica y vínculos de colaboración con esta casa de altos estudios. Una universidad que amplía sus lazos y desde sus logros, deja huellas.