Avanza ETECSA en la instalación de paneles solares en comunidades de Villa Clara

✍🏻📸Abel Falcón Curí/ CMHW

El director territorial de ETECSA en Villa Clara ingeniero Roberto Pérez Morales confirmó que avanza la instalación en nueve comunidades de la provincia de paneles solares de dos kilowatts, para asegurar el funcionamiento de la telefonía fija y el nauta hogar cuando falla el fluido eléctrico.

Morales aclaró que para garantizar la vitalidad de las radio-bases móviles ante los prolongados apagones «necesitaríamos sistemas fotovoltaicos más potentes, que por el momento no tenemos».

«Ya concluimos el montaje de cuatro de esos paneles solares de 2 kilowatts en los gabinetes integrales exteriores de Vueltas, en Camajuaní, Las Minas, Antón Diaz y la zona conocida como Multipropósito del Condado en Santa Clara», destacó Morales.

El funcionario anunció que también se beneficiarán en los próximos días el reparto 26 de Julio de Sagua la Grande, La Herradura, en Manicaragua, así como Van Troi y Cambaíto, en Caibarién.

«Estos sistemas fotovoltaicos de dos kilowatts se ubican en pequeños centros que no disponen de grupos electrógenos de respaldo, funcionan de día, con la luz solar, y cuentan, además, con baterías de carga que, según estudios de campo realizados hasta ahora, permiten sostener el servicio de la telefonía fija y el nauta hogar durante más de 10 horas», explicó el director territorial de ETECSA en Villa Clara.