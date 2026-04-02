Nota informativa del Ministerio del Interior en Villa Clara

El Ministerio del Interior en Villa Clara informa que se encuentran detenidos cinco ciudadanos, presuntamente implicados, en el asesinato de tres personas, residentes en Carretera a Sagua Km 1, entre Planta de Asfalto y Callejón El Jardín, en Santa Clara.

Durante el proceso investigativo, trascienden elementos que contribuirán al esclarecimiento de este delito, ocurrido el pasado 30 de marzo.

Hechos repudiables como estos no quedarán impunes, las fuerzas del Ministerio del Interior trabajan intensamente para esclarecer lo ocurrido.

Se informará oportunamente sobre el desarrollo de las investigaciones.

Ministerio del Interior Villa Clara