Asistió Díaz-Canel a condecoraciones de la vanguardia juvenil cubana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy, en esta capital, al acto de condecoraciones estatales de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que cumplirá 64 años el próximo 4 de abril.

Presentes también los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, junto a Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Participan además otros miembros del Buró Político, del Partido, representantes del Estado, el Gobierno, las organizaciones de masas, estudiantiles, juveniles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

En la cita se condecora a jóvenes que presentan una trayectoria destacada en la organización y cuentan con resultados relevantes dentro del área académica, laboral y social.

Son reconocidos, además, esos colectivos que desde sus puestos tienen un papel significativo dentro de las diferentes esferas que respaldan el desarrollo nacional, al mismo tiempo que contribuyen al bienestar social y a la defensa de la Patria.

Este espacio se convierte en el escenario donde las nuevas generaciones ratifican el compromiso de defender los principios que sustentan la Revolución cubana.

El próximo 4 de abril, no solo se conmemorarán 64 años de la UJC, sino que se celebra asimismo el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí, definidas ambas estructuras como garantías de la continuidad del proceso revolucionario cubano.